Basierend auf dem jüngst erzielten Wachstum des Vertragsbestandes und dem schwankungsanfälligen Umfeld blicke das Unternehmen eher vorsichtig auf 2026, hiess es. Im Oktober hatte Teamviewer noch eine Spanne von 790 bis 825 Millionen Euro Umsatz für dieses Jahr in Aussicht gestellt, dann aber im Schlussquartal nur das untere Ende der eigenen Erwartungen erreicht. Strategische Initiativen sollen das Umsatzwachstum beschleunigen, mittelfristig strebt Teamviewer wieder ein Plus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an.