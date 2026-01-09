Das Management hatte sich zuletzt das «untere Ende der Spanne» von 766 bis 785 Millionen Euro vorgenommen. Analysten hatten rund 777 Millionen Euro erwartet. Der IFRS-Umsatz lag bei rund 747 Millionen Euro. Die Prognose für die bereinigte operative Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 44 Prozent für 2025 bleibe unverändert.