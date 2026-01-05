Auch ein Händler in Zürich führte den starken Jahresauftakt verschiedener Tech-Titel auf die anhaltenden Hoffnungen im Bereich KI zurück. Verstärkt werde der Trend derzeit von institutionellen Investoren. Diese hätten bei der nun einsetzenden Neupositionierung zum Start ins neue Jahr die Möglichkeit, ebenfalls noch auf den Tech-Zug aufzuspringen. Rückenwind gebe auch die wichtige Branchenmesse CES, die diese Woche stattfinde.