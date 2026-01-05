Bereits in Asien profitierten die Aktienmärkte von einer starken Performance von Tech-Schwergewichten wie Samsung Electronics und Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Zentraler Treiber dafür seien die anhaltenden Kapitalzuflüsse in das Thema KI, heisst es in einer Einschätzung der LBBW. Der Markt setze darauf, dass hohe Investitionen der Tech-Konzerne die Gewinnentwicklung der Zulieferer weiter stütze.
Auch ein Händler in Zürich führte den starken Jahresauftakt verschiedener Tech-Titel auf die anhaltenden Hoffnungen im Bereich KI zurück. Verstärkt werde der Trend derzeit von institutionellen Investoren. Diese hätten bei der nun einsetzenden Neupositionierung zum Start ins neue Jahr die Möglichkeit, ebenfalls noch auf den Tech-Zug aufzuspringen. Rückenwind gebe auch die wichtige Branchenmesse CES, die diese Woche stattfinde.
Die Aktien des Halbleiterzulieferers VAT belegen am Vormittag mit einem Plus von 8,5 Prozent den ersten Platz innerhalb des SLI. Im breiten Markt fallen auch AMS Osram (+8,6 Prozent), Inficon (+3,4 Prozent), Comet (+8,0 Prozent) oder die Aktien des unter anderem in der optischen Verbindungstechnik aktiven Unternehmens Huber+Suhner (+4,6 Prozent) mit deutlichen Gewinnen auf.
Comet werden von einer Kaufempfehlung der Bank Vontobel noch zusätzlich gestützt. Der Speicherzyklus dürfte im laufenden Jahr deutlich an Dynamik gewinnen und die Nachfrage nach Halbleiterausrüstung sowie den damit verbundenen Basistechnologien sollte in den kommenden Quartalen schrittweise zunehmen, heisst es unter anderem zur Begründung.
(AWP)