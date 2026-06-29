Ein Beispiel ist sogenannte «Agentic AI». Das sind KI-Systeme, die auch ohne das Zutun von Menschen weitgehend handlungsfähig sind und Aufgaben entsprechend eigenständig erledigen können. Im Moment nutzen nur 0,2 Prozent der Leute solche KI-Agenten. «In den kommenden Jahren dürften es 10 bis 15 Prozent oder höher sein», sagt Moz Afzal. Längerfristig werde niemand abseits stehen können, der sich im KI-Markt halten will. Also stehen auch hier Unternehmen, wohl auch Privatpersonen, unter Handlungsdruck. Das generiert eine erhebliche zusätzliche KI-Nachfrage, verlangt nach hohen Investitionen - und spült nachhaltig grosse Summen in die Kassen der Tech-Unternehmen.