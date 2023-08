Schon vor dieser Woche haben grosse Tech-Aktien in den USA mit einer Korrektur begonnen. Die Aktie von Tesla zum Beispiel stand am 18. Juli noch bei rund 300 Dollar, heute sind es nach einem weiteren Verlust von 3 Prozent am Donnerstag noch 219 Dollar. Die Aktie befindet sich damit in einem Bärenmarkt - der tritt ein, wenn ein Titel mehr als 20 Prozent vom letzten Hoch abgesackt ist.