Der Halbleiterhersteller Analog Devices ist kurz davor für den Konkurrenten Maxim Integrated Products ein Angebot vorzulegen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagmorgen unter Berufung auf Insider berichtet. Den Informationen zufolge soll der Deal komplett in Aktien abgewickelt werden. Dabei werde Maxim höher als die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 17 Milliarden US-Dollar bewertet. Analog Devices kommt auf einen Börsenwert von 46 Milliarden Dollar. Den Insidern zufolge könnte die Transaktion an diesem Montag bekannt gegeben werden. Die Firmen wollten sich zu den Spekulationen nicht äussern. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" über die mögliche Übernahme geschrieben.

In den USA nehmen die Übernahmen quer durch alle Branchen nach dem Corona-Stillstand allmählich wieder Fahrt auf. In der Chip-Branche sind Beobachtern zufolge wegen der Corono-Pandemie einige Deals verschoben oder abgesagt worden. Mit der Übernahme von Maxim könnte Analog Devices die Lücke zum Marktführer Texas Instruments etwas schliessen und sein Produkt-Angebot ausweiten.

(AWP)