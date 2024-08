Intel fehlt ein konkurrenzfähiger KI-Chip, um dem Weltmarktführer Nvidia Paroli bieten zu können. Gleichzeitig sinkt die Nachfrage nach Prozessoren für klassische Server. Dadurch brach der Intel-Gewinn im zweiten Quartal überraschend deutlich auf 0,02 Dollar je Aktie ein. Für das laufende Vierteljahr stellte der US-Konzern Erlöse zwischen 12,5 und 13,5 Milliarden Dollar in Aussicht, rund eine Milliarde Dollar weniger als von Börsianern vorhergesagt. Intel-Aktien stürzten am Freitag im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 20 Prozent ab, so stark wie zuletzt vor 24 Jahren.