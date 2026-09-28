Argelich Hesse, der seit Jahresbeginn Nachfolger von Markus Haas als Deutschland-Chef von Telefonica ist, will sich gegen den ​Bedeutungsverlust mit einem Massnahmenbündel stemmen. «Die Zukunft muss mit Wachstum verbunden sein - was nicht einfach ist, ​weil der Markt nicht wächst», sagte er. «Das wird kein Sprint, sondern ein ​Marathon. Wir werden nicht die Grössten sein.» Telefonica habe eine tiefe Transformation hinter sich, nun sei der Stellenabbau auf freiwilliger Basis abgeschlossen. Telefonica hatte ‌die Streichung von 1100 Stellen bis Ende 2026 angekündigt, doch gibt es Berichte über eine zweite Abbau-Runde. Der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) werde sich auch auf das Personal auswirken, räumte Argelich Hesse ein.