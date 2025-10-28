Die Pläne der Deutschen Telekom und Nvidia würden im kommenden Monat offiziell vorgestellt, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Insider. Das Projekt habe ein Volumen von einer Milliarde Euro. Europas grösstes Softwarehaus SAP werde die neuen Rechenkapazitäten nutzen, die der Meldung zufolge in München entstehen sollen. Die Telekom war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.