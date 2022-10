Der ehrgeizige Plan, den Temenos im Februar vorstellt habe, habe die die Anleger nicht überzeugt, so Petrus in einem Schreiben vom 6. Oktober an den VR-Präsidenten Andreas Andreades und den CEO Max Chuard. Laut dem Schreiben besitzt Petrus einen Anteil von weniger als 3 Prozent an dem Unternehmen.