In Deutschland und Grossbritannien, den beiden mit Abstand grössten Märkten für batterieelektrische Fahrzeuge in Europa, brach Teslas Absatz im Juli jeweils um mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ein, wie am Dienstag veröffentlichte Daten zeigen. BYD hingegen konnte seine Zulassungen in beiden Ländern mehr als vervierfachen.