Im Zuge einer allgemeinen Talfahrt an den globalen Aktienmärkten stürzt die Aktie vorbörslich um mehr als 10 Prozent auf 214,80 Dollar ab. US-Handelsminister Howard Lutnick sagte in einem Interview mit Fox News am 19. März - als der Tesla-Kurs bei 235,86 Dollar schloss -, die Zuschauer sollten die Aktie kaufen, da sie «nie wieder so günstig sein wird». CEO Elon Musk forderte Tesla-Mitarbeiter am nächsten Tag auf, ihre Aktien zu behalten.