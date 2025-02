Die Tesla-Aktien fielen in der vergangenen Woche um 11 Prozent, belastet durch unerwartet schlechte Verkaufszahlen in mehreren wichtigen Märkten. In Deutschland erreichten die Verkäufe den niedrigsten Stand seit 2021, auch in Frankreich und Grossbritannien gingen sie deutlich zurück. Besonders enttäuschend sind die Zahlen aus China, einem der wichtigsten Märkte für Tesla, wo die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 Prozent zurückgingen. Währenddessen konnte der chinesische Konkurrent BYD seine beste Woche seit 2020 verbuchen, nachdem Anleger positiv auf ein Update seiner smarten Fahrtechnologie reagierten.