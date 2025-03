Der US-Elektroautobauer Tesla arbeitet Insidern zufolge bei Fahrerassistenzsystemen in China künftig mit dem chinesischen Technologieriesen Baidu zusammen. Baidu habe Techniker aus seinen Karten-Diensten bereitgestellt, die in den Tesla-Büros in Peking an der Integration der Navigationsdienste von Baidu in die Fahrerassistenz-Software Full Self-Driving (FSD) arbeiteten, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen.