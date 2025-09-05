Aktienpaket statt Bargeld

Der vorgeschlagene Plan würde Musk bis zu zwölf Prozent der Tesla-Aktien zusprechen. Dies entspräche einem Wert von rund 1,03 Billionen Dollar, wenn das Unternehmen sein Ziel einer Marktkapitalisierung von 8,6 Billionen Dollar erreicht. Dafür müsste der Wert Teslas in den kommenden zehn Jahren um rund 7,5 Billionen Dollar oder fast das Achtfache gesteigert werden. Die Auszahlung soll in Tranchen erfolgen, die an das Erreichen von Meilensteinen bei der Marktkapitalisierung sowie bei der Massenproduktion von Robotaxis und humanoiden Robotern gekoppelt sind. Musk würde wie schon bei früheren Vereinbarungen kein Gehalt oder einen Barbonus erhalten.