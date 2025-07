Schneller könnte es in anderen Bundesstaaten gehen, etwa in Nevada, wo die Behörden Gespräche mit Tesla bestätigten. In Arizona wurde nach Angaben des Verkehrsministeriums ein Zulassungsantrag gestellt. In Austin im US-Bundesstaat Texas ist seit kurzem sogar schon eine kleine Flotte von Robotaxis in Betrieb, allerdings noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben.