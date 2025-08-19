Mit dieser Preisgestaltung steht das Sechssitzer-Modell in direkter Konkurrenz zum L8-Modell des chinesischen Herstellers Li Auto und zum M8 von Aito, einer Marke von Huawei. Mit diesem Vorstoss sollen die Verzögerungen bei der Einführung leistungsfähigerer Fahrerassistenzfunktionen, auch Full Self-Driving (FSD) genannt, ausgeglichen werden. Tesla testet die Funktionen seit Februar mit seinen Nutzern, kommt dabei jedoch nur sehr langsam voran.