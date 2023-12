Meta

In der Ära der sozialen Medien ist es keine Überraschung, dass Meta ein Überflieger ist. Die Aktien des Unternehmens haben sich im Jahr 2023 fast verdreifacht, und die Bewertungen an der Wall Street sind so optimistisch wie noch nie. Die Aktien von Meta liegen auch unter ihrem Höchststand von 2021. "Meta bleibt unser Top-Pick unter den Internetaktien", so die Analysten der Citigroup unter der Leitung von Ron Josey in einer Mitteilung vom 20. Dezember. "Das Engagement steigt weiter an, da Meta von einer mehrjährigen Produkt-Roadmap in den Bereichen Social, GenAI und Ad-Tools profitiert und die Margen steigen."