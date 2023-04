Die Kosten für künftige Fahrzeuggenerationen sollten um die Hälfte sinken. Nun kündigt der US-Konzern tiefere Preise für Schweizer Käufer an. Tesla senke "in zahlreichen europäischen Märkten" erneut seine Preise, teilte der Elektroautobauer mit Sitz in Austin (Texas) am Freitag mit. In der Schweiz betreffe dies sämtliche Varianten des Model 3, Model Y Performance und Model Y mit Heckantrieb sowie die Derivate von Model S und X.