Tesla schaffte zuletzt den schnellsten Modellhochlauf aller Zeiten: Nur sechs Wochen dauerte die Produktion des überarbeiteten Modells Y in seinem grössten Produktionszentrum in Shanghai Anfang des Jahres. Doch die Umsätze in China und Europa schwächen sich ab, und der zunehmende Druck der Konkurrenz sowie die politische Gegenreaktion auf Firmenchef und Gründer Elon Musk dämpfen die Nachfrage.