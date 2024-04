Musk liess offen, wie viele der derzeit gut 140'000 Mitarbeiter genau gehen müssen und wie viele Stellen im Werk in Grünheide bei Berlin wegfallen. Dirk Schulze, Bezirksleiter der IG Metall in Brandenburg sagte, der neu gewählte Betriebsrat sei nicht über den Stellenabbau informiert worden. Er verwies darauf, dass es in Deutschland rechtlich vorgeschrieben sei, mit der Arbeitnehmervertretung darüber zu sprechen, wie die Arbeitsplätze gesichert werden könnten. Einer mit dem Vorgang vertrauten Person zufolge wurden die ersten Tesla-Mitarbeiter in den Werken in Kalifornien und Texas bereits informiert. Zumindest einige der Kündigungen erfolgten mit sofortiger Wirkung. Tesla antwortete zunächst nicht auf die Bitte um Stellungnahme.