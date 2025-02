Tesla verzeichnete letzten Monat auch Rückgänge in Grossbritannien und Frankreich, was bedeutet, dass die Verkäufe in den drei größten Elektrofahrzeugmärkten Europas zurückgingen, als sich der CEO für die AfD-Vorsitzende Alice Weidel verbürgte und sich mit Premierminister Keir Starmer und seiner Labour-Regierung anlegte. Gleichzeitig festigte Musk seine Position in der Regierung von US-Präsident Donald Trump, der damit gedroht hat, die Europäische Union mit Zöllen zu belegen.