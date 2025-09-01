In Frankreich verkaufte das Unternehmen von Elon Musk nach Daten vom Montag im August 47,3 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahr, während zugleich der gesamte Autoabsatz um fast 2,2 Prozent zulegte. In Dänemark sank der Absatz um mehr als zwei Fünftel, in den Niederlanden um die Hälfte. In Schweden lag der Einbruch sogar bei mehr als 84 Prozent, bei einem insgesamt um sechs Prozent steigenden Autoabsatz. In Norwegen und Spanien konnte Tesla zwar seinen Absatz steigern, der chinesische Elektroautobauer BYD schaffte aber jeweils ein deutlich stärkeres Plus.