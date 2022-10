Im abgelaufenen Monat brachte der Konzern 83'135 in China hergestellte Fahrzeuge auf den Markt, wie aus einem am Sonntag veröffentlichten Bericht der China Passenger Car Association (CPCA) hervorgeht. Dies ist ein neuer Rekord für das Tesla-Werk in Shanghai seit Beginn der Produktion im Dezember 2019 und übertrifft den bisherigen Verkaufsrekord von 78'906 im Juni.