Tesla weitet seinen Robotaxi-Dienst auf die texanischen Metropolen Dallas und Houston aus, wie ‌der ⁠US-Elektroautobauer am Samstag auf der Kurznachrichtenplattform X mitteilte. In ⁠zwei Videos waren Model-Y-Fahrzeuge zu sehen, die ohne menschliche Fahrer oder Sicherheitspersonal ‌auf den Vordersitzen unterwegs waren. Konzernchef Elon ‌Musk bewarb den Start ​mit einem eigenen Beitrag auf X und rief dazu auf, den Dienst zu nutzen. Details zur Grösse der Flotte oder zu den Preisen nannte Tesla zunächst nicht.