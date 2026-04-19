Tesla weitet seinen Robotaxi-Dienst auf die texanischen Metropolen Dallas und Houston aus, wie der US-Elektroautobauer am Samstag auf der Kurznachrichtenplattform X mitteilte. In zwei Videos waren Model-Y-Fahrzeuge zu sehen, die ohne menschliche Fahrer oder Sicherheitspersonal auf den Vordersitzen unterwegs waren. Konzernchef Elon Musk bewarb den Start mit einem eigenen Beitrag auf X und rief dazu auf, den Dienst zu nutzen. Details zur Grösse der Flotte oder zu den Preisen nannte Tesla zunächst nicht.
Der Schritt folgt auf die Einführung des Dienstes in Austin im vergangenen Jahr. Dort wurden die Fahrzeuge anfangs noch von Mitarbeitern überwacht, die Tesla inzwischen abzieht. Zudem startete der Konzern einen Fahrdienst in der Region von San Francisco. Der Ausbau der autonomen Flotte ist ein zentraler Pfeiler von Musks Strategie, den Fokus von E-Autos auf Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik zu verlagern. Ein Grossteil der Unternehmensbewertung von 1,3 Billionen Dollar hängt von diesem Geschäft ab.
Der Markt für Robotaxis hat zuletzt an Fahrt gewonnen, da Konkurrenten wie die Alphabet-Tochter Waymo und die Amazon-Firma Zoox stark expandieren. Musk hatte eine rasche Ausweitung in den USA versprochen, frühere Prognosen für einen flächendeckenden Betrieb in mehreren Grossstädten bis Ende 2025 jedoch verfehlt.
(Reuters)