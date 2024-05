Dazu plane der US-Anbieter von Elektroautos ein eigenes Rechenzentrum in der Volksrepublik, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag. Bislang habe das Unternehmen versucht, eine Genehmigung für den Transfer der Daten ins Ausland zu erhalten, um dort die Software für sein «Full Self Driving» (FSD) zu verfeinern.