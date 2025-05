Tatsächlich ist das Fahrzeug in vielen Teilen der Welt sofort erhältlich. Das steht im starken Kontrast zu den langen Wartezeiten, die typischerweise für das Vorgängermodell galten - das meistverkaufte Auto der Welt im vergangenen Jahr. Beim E-Auto-Pionier hat sich der Absatzrückgang in wichtigen europäischen Märkten im April ungebremst fortgesetzt. Auch in China sind die Verkaufszahlen rückläufig.