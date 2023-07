esla habe bislang zehn der geplanten Alltags-Roboter in Menschengestalt "Optimus" gebaut, sagte er weiter. Im Laufe des kommenden Jahres dürften sie in der Lage sein, in den Fabriken etwas Nützliches zu tun. Musk hatte zuletzt die Gründung eines KI-Startups mit dem Namen xAI bekanntgegeben. Ziel sei es, "die wahre Natur des Universums zu verstehen".