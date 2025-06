«Es ist, als würde man ankündigen: ‹Ich fliege zum Mars›, und landet dann in Cleveland»

Musk hatte schon 2019 einen eigenen autonomen Fahrdienst angekündigt, der in kurzer Zeit kommen sollte. Das sei aber viel schwerer umzusetzen als die Testflotte in Austin, sagte Bryant Walker Smith, Juraprofessor an der University of South Carolina, Experte für die Regulierung des autonomen Fahrens. «Es ist, als würde man ankündigen: ‹Ich fliege zum Mars›, und landet dann in Cleveland.»