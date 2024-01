Tesla erklärte zudem, im Jahr 2024 könnte die Wachstumsrate beim Absatz «deutlich geringer» ausfallen als im Jahr 2023, da Tesla an der Einführung der nächsten Fahrzeug-Generation in der Gigafactory Texas arbeite. Das Unternehmen befinde sich zwischen zwei Wachstumswellen: eine durch die Modelle 3 und Y und eine zweite Welle, die mit der Fahrzeugplattform der nächsten Generation beginne. Sein zuvor genanntes Ziel, eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 50 Prozent über mehrere Jahre zu erreichen, wiederholte Tesla am Mittwoch nicht.