Weltweites Phänomen

Der Ansturm auf Gold ist dem Münze-Österreich-Chef zufolge derzeit ein weltweites Phänomen - auch wenn der Goldpreis zurzeit bei etwa 1800 Dollar pro Unze liege und damit weit entfernt von den Höchstständen von über 2000 Dollar im März dieses Jahres und im August 2020. Österreich gilt zudem als finanziell konservativ, wo die Bevölkerung in Krisenzeiten Bargeld und Gold hortet. Schon der Beginn der Corona-Krise hatte die Nachfrage angekurbelt, so die Münze Österreich. Der Krieg in der Ukraine habe ihr einen weiteren Schub verliehen. Die Österreichische Nationalbank erklärte im Oktober in einer Präsentation über die Finanzen der heimischen Haushalte, dass in den zweieinhalb Jahren seit Beginn der Pandemie mehr Gold verkauft wurde als in den fünf Jahren davor.