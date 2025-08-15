«The Big Short» Michael Burry, Scion Asset Management

Nachdem Michael Burry im vierten Quartal 2024 und ersten Quartal 2025 mit seinen Käufen bei Estée Lauder noch die Fantasie der Trittbrettfahrer antrieb, hat die Investmentlegende erste Gewinne mitgenommen. Der aus dem Film «The Big Short» bekannte Investor hat seine Beteiligung am Kosmetikkonzern auf 150'000 von 200'000 Stück zurückgefahren. Burry dürfte dabei einen ordentlichen Profit erzielt haben: Seit dem Ende des zweiten Quartals stieg der Titel um mehr als 34 Prozent.