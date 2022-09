"The Merge" war gestern. Die Kryptowährungswelt wartet auf "The Surge", "The Verge", "The Purge" und "The Splurge". Diese Spitznamen verpasste der als Mitbegründer und konzeptioneller Ethereum-Erfinder geltende Vitalik Buterin geplanten Updates für diese Cyber-Devise. Sie sollen vor allem das Transaktionstempo erhöhen und die Kosten hierfür reduzieren.