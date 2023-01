"They Fire, we hire - Sie feuern, wir stellen ein", sagt der Personalvorstand von Cariad, der Software-Tochter des Autobauers Volkswagen, Rainer Zugehör. "Das ist eine Chance für uns." 40 Millionen Autos sollen bis 2030 mit Cariad-Software fahren. "Wir haben einige Hundert offene Stellen zu vergeben: in den USA, in Europa und in China", lockt der Personaler potenzielle neue Mitarbeiter aus dem Silicon Valley und anderen grossen Zentren von US-Techriesen wie Seattle oder Texas. "Erfahrene Tech-Experten, die hochbegabt sind und wertvolle Fähigkeiten haben - genau die Leute, die wir bei suchen."