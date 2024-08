In ihrem Kerngeschäft, der Vergabe von Hypotheken, habe die die TKB ihre führende Stellung aber weiter stärken können, so die Mitteilung. Das Hypothekarvolumen nahm laut den Angaben um 2,9 Prozent auf 24,7 Milliarden Franken per Mitte Jahr zu. Das gesamte Ausleihungsvolumen wuchs um 3,2 Prozent auf 26,25 Milliarden.