Ausserdem gibt das Unternehmen bekannt, dass es per 2026 zu organisatorischen Veränderungen kommt. Die Kompetenzen in den Bereichen Vorsorgen, Anlegen und Vermögensverwaltung werden im neuen Geschäftsbereich «Private Banking» gebündelt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Chef der Abteilung wird Tobias Hilpert. Dieser ist schon heute Geschäftsleitungsmitglied, und zwar als Chef des Bereichs Marktdienstleistungen, der nun aufgelöst wird.