Der Zahlen-Mix kam am Kapitalmarkt nicht gut an. Die im MDax notierte Aktie fiel am Mittwochvormittag zeitweise um mehr als neun Prozent und führte die Verliererliste mit weitem Abstand an. «Das erste Quartal ist kein Treiber für den Aktienkurs. Umsatz und Auftragseingang waren rückläufig, in erster Linie preisbedingt», kommentierte Analyst Christian Obst von der Baader Bank. Dabei seien die Erwartungen verfehlt worden. Die Wertberichtigungen überschatteten ein solides operatives Ergebnis, hiess es von Moses Ola von JPMorgan. Allerdings habe der freie Mittelfluss, eine Kennziffer, die am Kapitalmarkt stark beachtet wird, die Erwartungen verfehlt.