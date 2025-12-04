Die UBS gehört zwar zu den zurückhaltenden Optimisten im Markt. Die Kaufempfehlung wird von einem Kursziel von 21 Euro begleitet - 10 Prozent unter dem Konsens. Doch die Analystin ist überzeugt, dass Engie gegenüber dem Sektor unterbewertet ist. Die Verschiebung hin zu transparenteren, planbareren Erträgen und die überdurchschnittliche Dividende müssten zumindest zu einem Abbau der Unterbewertung führen. Die Problemfelder für den Bewertungsabschlag hat auch der Versorger erkannt und arbeitet fleissig an Lösungen: «Die Gründe für die historisch niedrigen Multiples von Engie werden systematisch angegangen», so die Analystin weiter.