Freilich gibt es auch an der Schweizer Börse kotierte Immobiliengesellschaften, die von der Entwicklung des Häusermarktes abhängen. Dazu zählen Swiss Prime Site (SPS), PSP Swiss Property und Plazza, wobei Plazza ein Schwergewicht auf Wohnliegenschaften hat. Rund vier Fünftel des Portfolios entfällt auf dieses Segment. Die Valoren dieser Immobiliengesellschaft haben auf lange Sicht besser abgeschnitten als die Titel von SPS und PSP. Die Performance seit Anfang 2015 liegt bei 87 Prozent und damit knapp auf Höhe des Swiss Performance Index. Diese hat im selben Zeitraum knapp 89 Prozent hinzugewonnen. PSP stieg um 59 Prozent, SPS um 55 Prozent.