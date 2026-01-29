Die Talfahrt bei BKW setzt sich fort. Am Donnerstag verliert der Energietitel im Verlauf des Handels zeitweise 2,12 Prozent auf 145,00 Franken, den tiefsten Stand seit November 2024. Währenddessen legt der breite Markt gemessen am Swiss Performance Index SPI um 0,23 Prozent auf 18'083 Punkte zu.
Bereits vor Wochenfrist musste die Aktie schlechte Nachrichten verkraften: Eine Wertberichtigung auf ein deutsches Kohlekraftwerk wird den operativen Gewinn 2025 mit 110 Millionen Franken belasten. Nun drückt zusätzlich die doppelte Rückstufung der Zürcher Kantonalbank (ZKB) vom Mittwoch auf die Titel. Im Vergleich zum Jahreshoch vom 19. Januar bei 180,20 Franken hat die Aktie damit bereits 17 Prozent eingebüsst.
Die ZKB hat in einer Studie das Papier gleich doppelt zurückgestuft auf «Untergewichten» von zuvor «Übergewichten». Der zuständige Analyst schreibt in der Analyse, dass er nach einer Performance von rund 18 Prozent pro Jahr zwischen 2014 und heute für die kommenden Jahre keine Outperformance gegenüber dem SPI mehr erwarte. Auch sei der Analysten-Konsens für den operativen Gewinn auf Stufe EBIT trotz der jüngsten Schätzungsrevisionen seiner Meinung nach deutlich zu hoch, was künftig zu weiteren negativen Überraschungen führen könne. Insgesamt sehe er mittelfristig kaum Potenzial für positive Katalysatoren.
Laut Bloomberg-Daten stehen zwei Kaufempfehlungen drei Halte-Ratings und einer Verkaufsempfehlung gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 175,33 Franken – ein Aufwärtspotenzial von fast 21 Prozent zum aktuellen Kurs.
Marktkreise gehen davon aus, dass die BKW-Aktie für längere Zeit aus der Gunst vieler Anleger fallen könnte. Die Aktie sei über viele Jahre ein Favorit der Investoren gewesen, das dürfte nun aber wohl vorbei sein, heisst es. Es sei nicht unüblich, dass Aktien längere Zeit schwächeln, wenn sie nach einem Höhenflug plötzlich aus der Gunst der Anleger fielen. Allerdings fiel der Relative Strength Index (RSI) am Mittwoch unter 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie möglicherweise bereits überverkauft ist.
(cash/AWP)