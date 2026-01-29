Die ZKB hat in einer Studie das Papier gleich doppelt zurückgestuft auf «Untergewichten» von zuvor «Übergewichten». Der zuständige Analyst schreibt in der Analyse, dass er nach einer Performance von rund 18 Prozent pro Jahr zwischen 2014 und heute für die kommenden Jahre keine Outperformance gegenüber dem SPI mehr erwarte. Auch sei der Analysten-Konsens für den operativen Gewinn auf Stufe EBIT trotz der jüngsten Schätzungsrevisionen seiner Meinung nach deutlich zu hoch, was künftig zu weiteren negativen Überraschungen führen könne. Insgesamt sehe er mittelfristig kaum Potenzial für positive Katalysatoren.