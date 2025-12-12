Der ZKB-Experte führte dabei drei Gründe an. Erstens der anhaltende Wettbewerb durch chinesische Akteure sowohl innerhalb als auch ausserhalb Chinas, zweitens in Angesicht der jüngsten Reduktion des Ausblicks keine Aussicht auf eine Erholung im Geschäftsjahr 2028 und drittens die Tatsache, dass die Aktien derzeit immer noch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21x gehandelt werden. Sager von der ZKB erachtet dies als zu teuer.