Der designierte US-Präsident Donald Trump hat TikTok ein Moratorium von 90 Tagen in Aussicht gestellt. «Die 90-tägige Fristverlängerung wird höchstwahrscheinlich gewährt, weil sie angemessen ist», sagte Trump dem Sender NBC in einem Interview. «Falls ich mich dazu entschliesse, werde ich es wahrscheinlich am Montag bekannt geben.» Donald Trump wird am Montag in Washington als 47. US-Präsident vereidigt