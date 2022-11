Dass dem so ist, dürfte auch ein Stück weit am deutschen Steuerzahler liegen, gab Gross selbst zu. Eine Vielzahl staatlicher Beihilfen federt Risiken ab, die sich dann vielleicht nicht in den Bilanzen der Kreditinstitute niederschlagen. Es oblag einmal mehr EZB-Chefaufseher Andrea Enria zu warnen, dass man diese Unterstützung in der Geschäftsplanung nicht als gegeben annehmen sollte.