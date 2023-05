Die Marktleistungen beider Unternehmen würden sich ausgezeichnet ergänzen, teilten Tornos und Starrag am Dienstag mit. So würde der Zusammenschluss die Position beider Partner stärken und in allen Bereichen grosses Entwicklungspotenzial und Synergien bieten. Die Marken Tornos und Starrag sollen bei einer möglichen Fusion erhalten bleiben, ebenso wäre kein Abbau von Arbeitsplätzen vorgesehen.