Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe mit 11,1 Milliarden US-Dollar (10,1 Mrd Euro) auf dem Niveau des Vorjahres gelegen, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Im ersten Quartal war der Gewinn im operativen Geschäft wegen der gesunkenen Gaspreise noch deutlich gefallen. Der Umsatz fiel um etwas mehr als vier Prozent auf 53,7 Milliarden Dollar.