Allerdings hatten die Folgen des Ukraine-Kriegs und das Ende der Corona-Beschränkungen in vielen Ländern die Ölpreise und damit auch den Gewinn des Unternehmens vor einem Jahr stark nach oben getrieben. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis sank im abgelaufenen zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp die Hälfte auf fünf Milliarden US-Dollar (4,5 Mrd Euro) ab, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit fiel der Rückgang stärker aus als von Analysten erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um 41 Prozent auf 11,1 Milliarden Dollar.