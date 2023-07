Toyota treibt die Entwicklung von Elektroautos in China voran, um im Wettbewerb mit lokalen Konkurrenten mithalten zu können. Der Weltmarktführer, der wie andere westliche Autobauer in der Volksrepublik unter zunehmendem Druck steht, kündigte am Montag an, die Entwicklung von elektrischen Antrieben und digitalen Armaturenbrettern einschliesslich der dazugehörigen Software (Smart Cockpits) zu beschleunigen. Ziel von Toyota ist, die Fahrzeuge stärker an den Wünschen der chinesischen Kundschaft auszurichten. Dabei will Toyota seine Lieferanten Denso und Aisin einbinden.