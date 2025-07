Hervorragend in steigenden Märkten

Wie funktioniert dieser «Dividendenknick»? Beispielsweise kündigte Nestlé in diesem Jahr eine Dividende in der Höhe von 3,05 Franken an. Ausbezahlt wurde sie am 24. April, als Ex-Dividenden-Datum galt der 22. April. Die Nestlé-Titel schlossen am Vortag bei 87,98 Franken. Nach dem verlängerten Osterwochenende legte der Handel bei 86,89 Franken los - nur 1,09 Franken tiefer. Bereits am 24. April hatten die Papiere den Dividendenabgang egalisiert.