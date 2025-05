Der Start ins Jahr sei stark verlaufen, hiess es am Donnerstag vom Triebwerkshersteller Rolls-Royce in einer Kurzinfo zu den ersten drei Monaten. «Wir gehen davon aus, dass wir die Auswirkungen der angekündigten Zölle auf unser Geschäft durch die von uns ergriffenen Abhilfemassnahmen ausgleichen können», sagte Konzernchef Tufan Erginbilgic laut Mitteilung vor der Hauptversammlung. Die Aktie legte in London in der Spitzengruppe des FTSE 100 um rund 3 Prozent zu.