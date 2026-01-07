Dies setze jedoch voraus, dass der Aktienkurs wieder auf dieses Niveau steigt. Der Wert von TeleClinic von rund 200 Millionen Franken könne gemäss ZKB-Einschätzung nur durch einen Teil- oder vollständigen Verkauf realisiert werden. Solange DocMorris als Ganzes im Rx-Geschäft einen negativen Ebitda und einen negativen Free Cashflow erziele, bleibe das Risiko des Gesamtunternehmens hoch und wirke sich erheblich negativ auf den Wert aus, so die Konklusion des ZKB-Experten Werro. «Wir sehen weiterhin ein übermässiges Verhältnis von Risiken zu Chancen.»